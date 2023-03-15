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Верховна Рада поскаржилася на масовану атаку ботів на її Telegram-канал

15 березня 2023 09:26
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Верховна Рада попросила підтримати її у боротьбі з інтернет-ботами
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На Telegram-канал Верховної Ради розпочалася масована атака ботів. Представники ВР звинувачують у цій атаці російську федерацію.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

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Пресслужба парламенту зазначила, що дочекалася "визнання" з боку російських інтернет-діячів.

"Наша праця — не намарно, бо заторкнула почуття та емоції  наших "північних сусідів", — йдеться у повідомленні ВР.

На Telegram-канал українського парламенту розпочалася масована атака ботів.

Прохання об’єднатися

У ВР звернулися з проханням до українців підтримати постраждалий Telegram-канал уподобайками.

"Перед обличчям боягузливого ворога, просимо вас об’єднатися та допомогти нам дати йому гідну відсіч", — наголосили у пресслужбі Верховної Ради.

Нагадаємо, що 24 лютого поточного року відбулася російська кібератака на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади. Також було зламано телеканал "Інтер", на якому хакери увімкнули гімн СРСР.

У службі повідомили, що інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на виконання державними органами своїх функцій. Роботу більшості інформаційних ресурсів було досить швидко відновлено, вони запрацювали у штатному режимі.

Фото: Pixabay

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