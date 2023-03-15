Верховная Рада пожаловалась на массированную атаку ботов на Telegram-канал

Верховная Рада попросила поддержать ее в борьбе с интернет-ботами

На Telegram-канал Верховной Рады началась массированная атака ботов. Представители ВР обвиняют в этой атаке российскую федерацию.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

Атака на Telegram-канал ВР

Прессслужба парламента отметила, что дождалась "признания" со стороны российских интернет-деятелей.

"Наш труд — не зря, потому что затронул чувство и эмоции наших "северных соседей", — говорится в сообщении ВР.

На Telegram-канал украинского парламента началась массированная атака ботов.

Просьба объединиться

В ВР обратились с просьбой к украинцам поддержать пострадавший Telegram-канал лайками.

"Перед лицом трусливого врага, просим вас объединиться и помочь нам дать ему достойный отпор", — подчеркнули в пресс-службе Верховной Рады.

Напомним, что 24 февраля текущего года произошла российская кибератака на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти. Также был сломан телеканал "Интер", на котором хакеры включили гимн СССР.

В службе сообщили, что инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на выполнение государственными органами своих функций. Работа большинства информационных ресурсов была довольно быстро возобновлена, они заработали в штатном режиме.

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