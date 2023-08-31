Верховна Рада незабаром може ухвалити закони про зброю та межі самооборони

Засідання Верховної Ради України. Фото: rada.gov.ua

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про намір Верховної Ради затвердити нові законодавчі акти у сфері регулювання зброї та правил самозахисту до закінчення поточного року. При цьому він зазначив, що триває активна робота з розробки проєкту закону про зброю.

Про це Давид Арахамія сказав в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Закон про зброю

"У порядку денному Верховної Ради внесено важливі питання. Ми активно розробляємо проєкт закону з питань обігу зброї. Крім того, розглядається окремий законопроєкт, який визначить межі допустимої самооборони", — зазначив Арахамія.

Також він наголосив, що мета проєкту — чітко встановити, які дії можна вважати обґрунтованим самозахистом, а які — ні.

Арахамія очікує, що до завершення 2023 року цей комплекс законодавчих ініціатив буде ухвалено та внесе зміни у сфері регулювання зброї та самооборони.

Нагадаємо, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник пояснив, що Україні потрібне для перемоги у війні з Росією. За його словами, наша держава має налагодити виробництво озброєння за натовськими зразками. Щобільше, можна вдатися до організації українсько-американських підприємств, щоб запозичити західні технології.