Верховная Рада в скором времени может принять законы про оружие и границы самообороны
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о намерении Верховной Рады утвердить новые законодательные акты в области регулирования оружия и правил самозащиты до окончания текущего года. При єтом он отметил, что идет активная работа по разработке проекта закона об оружии.
Об єтом Давид Арахамия сказал в эфире телемарафона.
Закон про оружие
"В повестке Верховной Рады внесены важные вопросы. Мы активно разрабатываем проект закона по вопросам оборота оружия. Кроме того, рассматривается отдельный законопроект, который определит границы допустимой самообороны", — отметил Арахамия.
Также он подчеркнул, что цель проекта — четко установить, какие действия можно считать обоснованной самозащитой, а какие — нет.
Арахамия ожидает, что к завершению 2023 года этот комплекс законодательных инициатив будет принят и внесет изменения в сфере регулирования оружия и самообороны.
Напомним, что военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник объяснил, что Украине нужно для победы в войне с Россией. По его словам, наше государство должно наладить производство вооружения по натовским образцам. Более того, можно прибегнуть к организации украинско-американских предприятий, чтобы перенять западные технологии.