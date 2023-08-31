Верховная Рада в скором времени может принять законы про оружие и границы самообороны

Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о намерении Верховной Рады утвердить новые законодательные акты в области регулирования оружия и правил самозащиты до окончания текущего года. При єтом он отметил, что идет активная работа по разработке проекта закона об оружии.

Об єтом Давид Арахамия сказал в эфире телемарафона.

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Закон про оружие

"В повестке Верховной Рады внесены важные вопросы. Мы активно разрабатываем проект закона по вопросам оборота оружия. Кроме того, рассматривается отдельный законопроект, который определит границы допустимой самообороны", — отметил Арахамия.

Также он подчеркнул, что цель проекта — четко установить, какие действия можно считать обоснованной самозащитой, а какие — нет.

Арахамия ожидает, что к завершению 2023 года этот комплекс законодательных инициатив будет принят и внесет изменения в сфере регулирования оружия и самообороны.

Напомним, что военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник объяснил, что Украине нужно для победы в войне с Россией. По его словам, наше государство должно наладить производство вооружения по натовским образцам. Более того, можно прибегнуть к организации украинско-американских предприятий, чтобы перенять западные технологии.