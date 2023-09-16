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Верховна Рада може ухвалити Держбюджет України на 2024 рік до грудня, — Корнієнко

16 вересня 2023 23:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Верховна Рада може ухвалити Держбюджет України на 2024 рік до грудня, — Корнієнко
Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко. Фото: sluga-narodu.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Верховна Рада може ухвалити Державний бюджет України на 2024 рік раніше крайнього терміну. Ймовірно, це відбудеться до грудня.

Про це розповів перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко, передає "Укрінформ".

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"Згідно з регламентом Верховної Ради, до 15 вересня кожного року Кабмін має внести на розгляд парламенту проєкт Державного бюджету на наступний рік. Упродовж п‘яти днів ВР має заслухати доповідь щодо цього проєкту. Відповідно це станеться не пізніше, ніж 20 вересня, але ми не розголошуємо дати засідань", — заявив Корнієнко.

За його словами, після заслуховування проєкту бюджету народні депутати мають два тижні на подання поправок і пропозицій. Після цього комітет повинен зробити бюджетні висновки, які парламент має схвалити.

"Якщо скласти всі ці терміни, я думаю, що орієнтовно в середині жовтня ми вийдемо на голосування в першому читанні", — заявив Корнієнко.

Перший заступник голови Ради зазначив, що після цього комітет ВРУ з питань бюджету певний час буде готувати проєкт до розгляду в другому читанні.

"Традиційно в дев‘ятому скликанні не було жодних бюджетних ночей. Ми це явище пережили. Ми завжди ухвалювали бюджет максимум до початку грудня, у перших числах місяця. Я вважаю, що цьогоріч буде раніше. На мою думку, уже в середині листопада країна матиме бюджет на наступний рік", — додав Корнієнко.

Нагадаємо, на діяльність каналу "Рада", "Голос України", створення телесеріалів у проєкт Державного бюджету на 2024 рік заклали 1,7 млрд грн. Зокрема, за кошти платників податків планують зняти близько пів сотні серіалів та фільмів.

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