Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Верховная Рада может принять Госбюджет Украины на 2024 год до декабря, — Корниенко arrow

Верховная Рада может принять Госбюджет Украины на 2024 год до декабря, — Корниенко

16 сентября 2023 23:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Верховная Рада может принять Госбюджет Украины на 2024 год до декабря, — Корниенко
Первый заместитель главы Рады Александр Корниенко. Фото: sluga-narodu.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Верховная Рада может принять Государственный бюджет Украины на 2024 год раньше крайнего срока. Вероятно, это произойдет до декабря.

Об этом рассказал первый заместитель главы Рады Александр Корниенко, передает "Укринформ".

Читайте также:

Госбюджет Украины на 2024 год

"Согласно регламенту Верховной Рады, до 15 сентября каждого года Кабмин должен внести на рассмотрение парламента проект Государственного бюджета на следующий год. В течение пяти дней ВР должна заслушать доклад по этому проекту. Соответственно это произойдет не позднее, чем 20 сентября, но мы не разглашаем даты заседаний", — заявил Корниенко.

По его словам, после заслушивания проекта бюджета у народных депутатов две недели на представление поправок и предложений. После этого комитет должен сделать бюджетные выводы, которые парламент должен одобрить.

"Если составить все эти сроки, я думаю, что ориентировочно в середине октября мы выйдем на голосование в первом чтении", — заявил Корниенко.

Первый заместитель главы Рады отметил, что после этого комитет ВРУ по вопросам бюджета определенное время будет готовить проект к рассмотрению во втором чтении.

"Традиционно в девятом созыве не было никаких бюджетных ночей. Мы это явление пережили. Мы всегда принимали бюджет максимум до начала декабря, в первых числах месяца. Я считаю, что в этом году будет раньше. По моему мнению, уже в середине ноября страна будет иметь бюджет на следующий год", — добавил Корниенко.

Напомним, на деятельность канала "Рада", "Голос Украины", создание телесериалов в проект Государственного бюджета на 2024 год заложили 1,7 млрд грн. В частности, на средства налогоплательщиков планируют снять около полусотни сериалов и фильмов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз