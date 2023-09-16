Верховная Рада может принять Госбюджет Украины на 2024 год до декабря, — Корниенко

Первый заместитель главы Рады Александр Корниенко. Фото: sluga-narodu.com

Верховная Рада может принять Государственный бюджет Украины на 2024 год раньше крайнего срока. Вероятно, это произойдет до декабря.

Об этом рассказал первый заместитель главы Рады Александр Корниенко, передает "Укринформ".

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"Согласно регламенту Верховной Рады, до 15 сентября каждого года Кабмин должен внести на рассмотрение парламента проект Государственного бюджета на следующий год. В течение пяти дней ВР должна заслушать доклад по этому проекту. Соответственно это произойдет не позднее, чем 20 сентября, но мы не разглашаем даты заседаний", — заявил Корниенко.

По его словам, после заслушивания проекта бюджета у народных депутатов две недели на представление поправок и предложений. После этого комитет должен сделать бюджетные выводы, которые парламент должен одобрить.

"Если составить все эти сроки, я думаю, что ориентировочно в середине октября мы выйдем на голосование в первом чтении", — заявил Корниенко.

Первый заместитель главы Рады отметил, что после этого комитет ВРУ по вопросам бюджета определенное время будет готовить проект к рассмотрению во втором чтении.

"Традиционно в девятом созыве не было никаких бюджетных ночей. Мы это явление пережили. Мы всегда принимали бюджет максимум до начала декабря, в первых числах месяца. Я считаю, что в этом году будет раньше. По моему мнению, уже в середине ноября страна будет иметь бюджет на следующий год", — добавил Корниенко.

Напомним, на деятельность канала "Рада", "Голос Украины", создание телесериалов в проект Государственного бюджета на 2024 год заложили 1,7 млрд грн. В частности, на средства налогоплательщиков планируют снять около полусотни сериалов и фильмов.