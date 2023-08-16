Верещук прокоментувала чутки про її перехід до Міністерства оборони

Віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Фото: facebook державної діячки

Віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що її "фанів" вкотре збентежили чутки про можливі зміни в керівництві Міноборони. Вона заявила, що не буде переходити до міністерства.

Про це державна діячка написала у своїх соцмережах.

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"Про мій перехід в Міноборони не йдеться. Працюю там, де я є", — наголосила вона.

Реакція суспільства на слова про тривалість війни

Також Верещук зазначила, що її слова про те, що українці повинні налаштуватися на довготривалу війну та робити все для нашої перемоги, зачепили "певну (невелику) частину політичної та медійної спільноти". За її словами, своїм дописом вона розповіла про очевидні речі.

"Певні політики та політики-журналісти чомусь сприйняли мої слова як зазіхання на їхній моральний та інтелектуальний авторитет, бо вони вважають, що казати такі речі є лише їхньою прерогативою. Ніхто з них не заперечує правильність слів. Їх, напевно, зачепило те, що правильні слова вони почули від представника Президентської команди", — зазначила українська політкиня.

За її словами, своїм дописом вона розповіла про очевидні речі.

"Щоб заспокоїти тих, кого зачепив або стурбував мій вчорашній пост. Вчора я написала те, що думала. Не хотіла зазіхнути на чийсь моральний та інтелектуальний авторитет. Вибачте, якщо зачепила чиєсь велике его", — зауважила вона.

Скриншот допису

Що сказала Верещук

Вчора, 15 серпня, Ірина Верещук заявила, що війна в Україні не закінчиться "до кінця року" чи "наступної весни". Своєю чергою українці повинні налаштуватися на тривалу боротьбу та робити все можливе для перемоги.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов заявив, що очікувати ударів по Україні в якийсь конкретний час не досить правильно, оскільки загроза обстрілів буде зберігатися протягом усієї загарбницької війни. По сезону тільки змінюватимуться цілі ворожих ударів.