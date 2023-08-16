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Верещук прокомментировала слухи о ее переходе в Министерство обороны

16 августа 2023 19:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Верещук прокомментировала слухи о ее переходе в Министерство обороны
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Фото: facebook государственного деятеля
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что ее "фанов" смутили слухи о возможных изменениях в руководстве Минобороны. Она заявила, что не будет переходить в министерство.

Об этом государственная деятельница написала в своих соцсетях.

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"О моем переходе в Минобороны речь не идет. Работаю там, где я есть", — подчеркнула она.

Реакция общества на слова о продолжительности войны

Также Верещук отметила, что ее слова о том, что украинцы должны настроиться на длительную войну и делать все для нашей победы, затронули "определенную (небольшую) часть политического и медийного сообщества". По ее словам, своим сообщением она рассказала об очевидных вещах.

"Определенные политики и политики-журналисты почему-то восприняли мои слова как посягательство на их моральный и интеллектуальный авторитет, потому что они считают, что говорить такие вещи является только их прерогативой. Никто из них не отрицает правильность слов. Их, наверное, задело то, что правильные слова они услышали от представителя Президентской команды", — отметила украинский политик.

По ее словам, своим сообщением она рассказала об очевидных вещах.

"Чтобы успокоить тех, кого задел или обеспокоил мой вчерашний пост. Вчера я написала то, что думала. Не хотела посягнуть на чей-то моральный и интеллектуальный авторитет. Извините, если коснулась чьего-то великого эго", — отметила она.  

Скриншот сообщения

Что сказала Верещук

Вчера, 15 августа, Ирина Верещук заявила, что война в Украине не закончится "до конца года" или "следующей весной". В свою очередь украинцы должны настроиться на длительную борьбу и делать все возможное для победы.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что ожидать ударов по Украине в какое-то конкретное время недостаточно правильно, поскольку угроза обстрелов будет сохраняться на протяжении всей захватнической войны. По сезону будут только меняться цели вражеских ударов.

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