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Верещук возглавила штаб по защите прав ребенка в условиях военного положения

10 марта 2023 15:08
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Ирина Верещук
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Вице-премьер-министр Ирина Верещук назначена председателем Координационного штаба по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения. Также правительство расширило функции Коордштаба.

Такое решение было принято сегодня, 10 марта, на заседании Кабмина.

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Что известно

В правительстве напоминают, что штаб был создан в марте прошлого года с целью координации действий органов исполнительной власти и местного самоуправления по защите прав ребенка в условиях военного положения.

Правительство расширило список функций Коордштаба. Отныне орган:

  • координирует действия органов власти по содействию интеграции по новому месту жительства детей, эвакуированных с опасных территорий Украины;
  • осуществляет мониторинг соблюдения прав детей из внутренне перемещенных лиц;
  • координирует меры по возвращению на территорию Украины детей, принудительно перемещенных на временно оккупированную или территорию россии или других стран.

"Важно, чтобы после эвакуации из зон боевых действий наши дети находились в безопасности. Для них должны быть созданы надлежащие условия проживания, обучения и психологической реабилитации. Кроме того, многие дети были насильственно депортированы агрессором. В этом вопросе украинские органы власти должны наладить четкий механизм сотрудничества для их немедленного возвращения. Ведь в указанный процесс нужно привлечь все институты от местного уровня до уровня международных организаций. Именно на это будут направлены усилия Коордштаба", — подчеркнула Верещук.

Напомним, 7 марта Кабмин утвердил принудительную эвакуацию детей из зоны активных боевых действий.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук объяснила, что эвакуация несовершеннолетних из Бахмута обязательна. Противодействие этому процессу может квалифицироваться как преступление по ст. 166 УК Украины (сознательное подавление ребенка физической опасности).

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