Веніславський повідомив, де зараз є ексголова СБУ Баканов

Колишній голова Служби безпеки Іван Баканов

Колишній голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов перебуває у Києві.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідкиФедір Веніславський.

Що з Бакановим

Веніславський також згадав, що було проведено службову перевірку діяльності Баканова в період його керівництва СБУ. Проте результати цієї перевірки містять державну таємницю, тож Веніславський не розкрив подробиці з цього питання.

Проте член парламентського комітету з оборони наголосив, що колишній глава СБУ перебуває на території України.

"Баканов знаходиться в Україні. Він живе в центрі держави, відповідно до свого місця проживання", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше Федір Веніславський повідомив, що в Україні не планують проводити загальну мобілізацію через можливе розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі.