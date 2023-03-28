Веніславський повідомив, де зараз є ексголова СБУ Баканов
Колишній голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов перебуває у Києві.
Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідкиФедір Веніславський.
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Що з Бакановим
Веніславський також згадав, що було проведено службову перевірку діяльності Баканова в період його керівництва СБУ. Проте результати цієї перевірки містять державну таємницю, тож Веніславський не розкрив подробиці з цього питання.
Проте член парламентського комітету з оборони наголосив, що колишній глава СБУ перебуває на території України.
"Баканов знаходиться в Україні. Він живе в центрі держави, відповідно до свого місця проживання", — зазначив він.
Нагадаємо, раніше Федір Веніславський повідомив, що в Україні не планують проводити загальну мобілізацію через можливе розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі.