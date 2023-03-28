Вениславский сообщил, где сейчас находится экс-глава СБУ Баканов
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов находится в Киеве.
Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
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Что с Бакановым
Вениславский также упомянул, что была проведена служебная проверка деятельности Баканова в период его руководства СБУ. Однако результаты этой проверки содержат государственную тайну, поэтому Вениславский не раскрыл подробности по этому вопросу.
Тем не менее член парламентского комитета по обороне подчеркнул, что бывший глава СБУ пребывает на территории Украины.
"Баканов находится в Украине. Он живет в центре государства, в соответствии со своим местом жительства", — отметил он.
Напомним, ранее Федор Вениславский сообщил, что в Украине не планируют проводить всеобщую мобилизацию из-за возможного размещения российского ядерного оружия на территории беларуси.