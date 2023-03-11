Велика Британія закликає спонсорів Олімпіади зупинити участь рф та білорусі у 2024 році
Велика Британія звернулася до компаній-спонсорів Олімпійських ігор із проханням допомогти у зупинці участі російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді 2024 року в Парижі. Міністерка культури Великої Британії Люсі Фрейзер звернулася до виконавчих директорів світових партнерів МОК, включаючи Coca-Cola, Intel, Samsung та Visa, із проханням вплинути на комітет, який може послабити заборону для росіян та білорусів.
Про це пише The Guardian.
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Олімпіада
У листі міністерка зазначила, що спорт і політика в рф та білорусі тісно пов'язані, і режимам цих країн не слід використовувати спорт для своїх пропагандистських цілей.
Велика Британія висловлює занепокоєння щодо можливості участі російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді, допоки не буде розглянута працездатна модель "нейтралітету".
На думку міністерки, поки це питання не буде вирішено, російським та білоруським спортсменам не слід допускати до участі в Олімпіаді.
Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив остаточне рішення щодо допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.
У Міжнародному олімпійському комітеті ухвалили остаточне рішення не знімати дискваліфікацію з російських та білоруських спортсменів. Представники цих країн не братимуть участі в Олімпійських іграх-2024. У Парижі не чекають спортсменів із держав, які розв'язали повномасштабну війну проти України.