Великобритания призывает спонсоров Олимпиады остановить участие рф и беларуси в 2024 году

Олимпиада

Великобритания обратилась к компаниям-спонсорам Олимпийских игр с просьбой помочь в остановке участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже. Министр культуры Великобритании Люси Фрейзер обратилась к исполнительным директорам мировых партнеров МОК, включая Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, с просьбой повлиять на комитет, который может ослабить запрет для россиян и белорусов.

Об этом пишет The Guardian.

Олимпиада

В письме министр отметила, что спорт и политика в рф и беларуси тесно связаны, и режимам этих стран не следует использовать спорт для своих пропагандистских целей.

Великобритания выражает беспокойство по поводу возможности участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, пока не будет рассмотрена работоспособная модель "нейтралитета".

По мнению министра, пока этот вопрос не будет решен, российским и белорусским спортсменам не следует допускать к участию в Олимпиаде.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательное решение относительно допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже.

В Международном олимпийском комитете приняли окончательное решение не снимать дисквалификацию с российских и белорусских спортсменов. Представители этих стран не примут участие в Олимпийских играх-2024. В Париже не ждут спортсменов из государств, которые развязали полномасштабную войну против Украины.