Кібеоперації Великої Британії

Велика Британія розкрила цілі та принципи своїх наступальних кібероперацій у новій доповіді "Responsible Cyber Power in Practice". Описуючи тактики кібервійни, Національні кіберсили Великої Британії (NCF) заявляють, що іноді їх метою є створення параної серед ворогів, не даючи їм зрозуміти, що результати, з якими вони стикаються, є наслідком кібероперацій.

Про це пише The Economist.

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Вони також зазначають, що найбільшого ефекту досягається при впливі на мережі ворога з часом, що викликає "непомітний нахил ігрового поля".

Своєю чергою, командир НКФ Джеймс Беббідж каже, що кібероперації Великої Британії проти ІДІЛ змусили його оперативників не довіряти відданим наказам. Розглядаючи цілі британських кібероперацій, професор Рорі Кормак вказує на давню мету таємних дій — викликати у ворогів параною.

Він також зазначає, що МІ6 у минулому "дуже обережно налаштовував людей один проти одного, щоб вони знищували один одного". Водночас російська цифрова пропаганда в Україні була грубою та розрізненою, а кібератака на супутники зв'язку ненавмисно вивела з ладу майже 6000 вітряних турбін у Німеччині.

НКФ стверджує, що їхня валюта — правда, і що вони прагнуть пов'язати російських хакерів, які ведуть інформаційну війну, з тими, хто зламує українські комп'ютерні мережі, щоб досягти максимального ефекту.

Російське вторгнення в Україну підкреслює різницю у підході до кібербезпеки. Російські кібератаки на супутники зв'язку призвели до відключення 6 000 вітряних турбін у Німеччині, а їхня цифрова пропаганда була грубою і використовувала дипфейкові відео та фейкові новинні агентства.

Водночас, Національні кіберсили Великої Британії (ncf) ставлять на перше місце правдивість в інформаційній війні й прагнуть об'єднати свої зусилля з метою досягнення когнітивного ефекту.

Проте, за словами командира ncf, російські хакери, які ведуть інформаційну війну, здається, не пов'язані з тими, хто зламує українські комп'ютерні мережі, що суперечить доктрині когнітивного ефекту.

Нагадаємо, у четвер, 24 лютого, пройшла російська кібератака на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади. Також було зламано телеканал "Інтер", на якому було включено гімн СРСР.

Також ми писали, що американська компанія Google заявила про те, що Україна була практично під "постійною цифровою атакою" російських хакерів, які спонсорувала державу після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Порівняно з 2020 роком кількість атак збільшилася на 250%.