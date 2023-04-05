Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Велика Британія розкрила цілі та принципи своїх наступальних кібероперацій arrow

Велика Британія розкрила цілі та принципи своїх наступальних кібероперацій

5 квітня 2023 08:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кібеоперації Великої Британії
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Велика Британія розкрила цілі та принципи своїх наступальних кібероперацій у новій доповіді "Responsible Cyber Power in Practice". Описуючи тактики кібервійни, Національні кіберсили Великої Британії (NCF) заявляють, що іноді їх метою є створення параної серед ворогів, не даючи їм зрозуміти, що результати, з якими вони стикаються, є наслідком кібероперацій.

Про це пише The Economist.

Читайте також:

Кібероперації

Вони також зазначають, що найбільшого ефекту досягається при впливі на мережі ворога з часом, що викликає "непомітний нахил ігрового поля".

Своєю чергою, командир НКФ Джеймс Беббідж каже, що кібероперації Великої Британії проти ІДІЛ змусили його оперативників не довіряти відданим наказам. Розглядаючи цілі британських кібероперацій, професор Рорі Кормак вказує на давню мету таємних дій — викликати у ворогів параною.

Він також зазначає, що МІ6 у минулому "дуже обережно налаштовував людей один проти одного, щоб вони знищували один одного". Водночас російська цифрова пропаганда в Україні була грубою та розрізненою, а кібератака на супутники зв'язку ненавмисно вивела з ладу майже 6000 вітряних турбін у Німеччині.

НКФ стверджує, що їхня валюта — правда, і що вони прагнуть пов'язати російських хакерів, які ведуть інформаційну війну, з тими, хто зламує українські комп'ютерні мережі, щоб досягти максимального ефекту.

Російське вторгнення в Україну підкреслює різницю у підході до кібербезпеки. Російські кібератаки на супутники зв'язку призвели до відключення 6 000 вітряних турбін у Німеччині, а їхня цифрова пропаганда була грубою і використовувала дипфейкові відео та фейкові новинні агентства.

Водночас, Національні кіберсили Великої Британії (ncf) ставлять на перше місце правдивість в інформаційній війні й прагнуть об'єднати свої зусилля з метою досягнення когнітивного ефекту.

Проте, за словами командира ncf, російські хакери, які ведуть інформаційну війну, здається, не пов'язані з тими, хто зламує українські комп'ютерні мережі, що суперечить доктрині когнітивного ефекту.

Нагадаємо, у четвер, 24 лютого, пройшла російська кібератака на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади. Також було зламано телеканал "Інтер", на якому було включено гімн СРСР.

Також ми писали, що американська компанія Google заявила про те, що Україна була практично під "постійною цифровою атакою" російських хакерів, які спонсорувала державу після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Порівняно з 2020 роком кількість атак збільшилася на 250%.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB