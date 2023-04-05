Кибеоперации Великобритании

Великобритания раскрыла цели и принципы своих наступательных киберопераций в новом докладе "Responsible Cyber Power in Practice". Описывая тактики кибервойны, Национальные киберсилы Великобритании (NCF) заявляют, что иногда их целью является создание паранойи среди врагов, не давая им понять, что результаты, с которыми они сталкиваются, являются следствием киберопераций.

Об этом пишет The Economist.

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Они также отмечают, что наибольший эффект достигается при воздействии на сети врага с течением времени, что вызывает "незаметный наклон игрового поля".

В свою очередь, командир НКФ Джеймс Бэббидж говорит, что кибероперации Великобритании против ИГИЛ заставили его оперативников не доверять отданным им приказам. Рассматривая цели британских киберопераций, профессор Рори Кормак указывает на давнюю цель тайных действий — вызвать у врагов паранойю.

Он также отмечает, что МИ6 в прошлом "очень осторожно настраивал людей друг против друга, чтобы они уничтожали друг друга". Вместе с тем, российская цифровая пропаганда в Украине была грубой и разрозненной, а кибератака на спутники связи непреднамеренно вывела из строя почти 6000 ветряных турбин в Германии.

НКФ утверждает, что их валюта — правда, и что они стремятся связать российских хакеров, ведущих информационную войну, с теми, кто взламывает украинские компьютерные сети, чтобы достичь максимального эффекта.

Российское вторжение в Украину подчеркивает разницу в подходе к кибербезопасности. Российские кибератаки на спутники связи привели к отключению 6 000 ветряных турбин в Германии, а их цифровая пропаганда была грубой и использовала дипфейковые видео и фейковые новостные агентства.

В то же время, Национальные киберсилы Великобритании (ncf) ставят на первое место правдивость в информационной войне и стремятся объединить свои усилия с целью добиться когнитивного эффекта.

Однако, по словам командира ncf, российские хакеры, которые ведут информационную войну, кажется, не связаны с теми, кто взламывает украинские компьютерные сети, что противоречит доктрине когнитивного эффекта.

Напомним, в четверг, 24 февраля, прошла российская кибератака на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти. Также был сломан телеканал "Интер", на котором был включен гимн СССР.

Также мы писали, что американская компания Google заявила о том, что Украина была практически под "постоянной цифровой атакой" российских хакеров, которые спонсировало государство, после начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году. По сравнению с 2020 годом, количество атак увеличилось на 250%.