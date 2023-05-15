Великобритания предоставит Украине ударные дроны дальнего радиуса

Премьер-министр Британии Риши Сунак и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента.

Планируется, что 15 мая премьер-министр Британии Риши Сунак объявит о передаче Великобританией сотен ракет для ПВО и новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия для Украины. Это оружие будет доставлено в ближайшие месяцы.

Об этом пишет The Telegraph.

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В сообщении говорится, что новый пакет помощи от Британии, который будет объявлен всего через несколько дней после того, как Великобритания объявила о передаче крылатых ракет Storm Shadow, будет включать в себя сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км и ракеты для ПВО.



По данным местных СМИ, все это оружие "будет доставлено в ближайшие месяцы, поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению".



Кроме того, Сунак обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским, какая дополнительная поддержка потребуется Украине в ближайшие месяцы в контексте подготовки ВСУ к периоду интенсивных военных действий.

По сообщению Reuters на прошлой неделе Великобритания стала первой страной, которая начала поставки Украине крылатых ракет большой дальности. Эти ракеты позволят украинским силам наносить удары по российским войскам и складам снабжения глубоко в тылу.

Представители офиса Сунака заявили, что британский лидер подтвердит поставку значительного количества зенитных ракетных систем (ПВО) и других беспилотных авиационных систем, включая более сотни новых ударных беспилотников с большой дальностью полета, радиус действия которых превышает 200 километров.

Напомним, что Министерство обороны Великобритании готовится передать Украине ракеты, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км. В частности, Великобритания готовится отправить в Украину крылатые ракеты Storm Shadow, которые могут достигать территорий, контролируемых Россией.