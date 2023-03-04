Україна отримає від Британії вдвічі більше танків Challenger 2, — Пристайко

Вдвічі більше танків: Пристайко розповів про допомогу від Британії
Україна може розраховувати на Британію у питанні військової допомоги. Офіційний Лондон вирішив передати Києву вдвічі більше танків, ніж обіцяв до цього.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів посол України в Британії Вадим Пристайко.
-
"Співпраця з ЄС буде ще змістовнішою": Зеленський звернувся до українців
-
Ядерний шантаж: чи наважиться росія завдати удару, — воєнний експерт
-
Колумбія відправить "кокаїнових бегемотів" до Індії та Мексики, щоб контролювати їхню популяцію
-
Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад: швидке відновлення — символ нашої незламності
-
Блогерку Ксюшу Манекен нагородили в ГУР: в мережі розгорівся скандал
-
На Місяці може з’явитися власний часовий пояс: що це означає
-
Понад сотня одеських медиків були мобілізовані
-
Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року
-
Стало відомо, коли можна зареєструватись на національний мультипредметний тест
-
Кількість загиблих через удар рф по Запоріжжю зросла до 11: серед них 8-місячна дівчинка
Деталі
За словами Вадима Пристайка, допомога Британії перебуває в декількох площинах. В деяких випадках Україна отримає від союзника більше допомоги, ніж запитувала.
"Якщо ми говоримо про військові тренування, то ми запитували одну кількість, а зараз Британія пропонує нам збільшити її у 2,5 раза на цей рік. Тобто тут можна сказати, що +250%. Деяке озброєння, яке ми запитували – наприклад, літаки, то тут складно. Ми шукаємо варіанти", — розповів посол.
А от з танками ситуація значно покращиться. Після візиту Президента Володимира Зеленського виявилось, що їх кількість зросте вдвічі. Як відомо, раніше Україна просила у Британії 14 танків Challenger 2.
Нагадаємо, напередодні Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 400 млн доларів. До нього увійдуть високоточні ракети та додаткові боєприпаси.