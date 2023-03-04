Україна отримає від Британії вдвічі більше танків Challenger 2, — Пристайко

Посол України в Британії Вадим Пристайко

Україна може розраховувати на Британію у питанні військової допомоги. Офіційний Лондон вирішив передати Києву вдвічі більше танків, ніж обіцяв до цього.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів посол України в Британії Вадим Пристайко.

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За словами Вадима Пристайка, допомога Британії перебуває в декількох площинах. В деяких випадках Україна отримає від союзника більше допомоги, ніж запитувала.

"Якщо ми говоримо про військові тренування, то ми запитували одну кількість, а зараз Британія пропонує нам збільшити її у 2,5 раза на цей рік. Тобто тут можна сказати, що +250%. Деяке озброєння, яке ми запитували – наприклад, літаки, то тут складно. Ми шукаємо варіанти", — розповів посол.

А от з танками ситуація значно покращиться. Після візиту Президента Володимира Зеленського виявилось, що їх кількість зросте вдвічі. Як відомо, раніше Україна просила у Британії 14 танків Challenger 2.

Нагадаємо, напередодні Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 400 млн доларів. До нього увійдуть високоточні ракети та додаткові боєприпаси.