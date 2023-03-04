Украина получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2, — Пристайко

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко

Украина может рассчитывать на Британию по военной помощи. Официальный Лондон решил передать Киеву вдвое больше танков, чем обещал до этого.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

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По словам Вадима Пристайко, помощь Британии находится в нескольких плоскостях. В некоторых случаях Украина получит от союзника больше помощи, чем просила.

"Если мы говорим о военных тренировках, то мы спрашивали одно количество, а сейчас Британия предлагает нам увеличить его в 2,5 раза в этом году. То есть здесь можно сказать, что +250%. Некоторое вооружение, которое мы спрашивали – например, самолеты, то здесь сложно. Мы ищем варианты", — рассказал посол.

А вот с танками ситуация значительно улучшится. После визита Президента Владимира Зеленского оказалось, что их количество вырастет вдвое. Как известно, ранее Украина просила у Британии 14 танков Challenger 2.

Напомним, накануне Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 400 млн долларов. В него войдут высокоточные ракеты и дополнительные боеприпасы.