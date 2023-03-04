Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Вдвое больше танков: Пристайко рассказал о помощи от Великобритании arrow

Вдвое больше танков: Пристайко рассказал о помощи от Великобритании

4 марта 2023 18:55
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Украина получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2, — Пристайко
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Украина может рассчитывать на Британию по военной помощи. Официальный Лондон решил передать Киеву вдвое больше танков, чем обещал до этого.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

Читайте также:

Подробности

По словам Вадима Пристайко, помощь Британии находится в нескольких плоскостях. В некоторых случаях Украина получит от союзника больше помощи, чем просила.

"Если мы говорим о военных тренировках, то мы спрашивали одно количество, а сейчас Британия предлагает нам увеличить его в 2,5 раза в этом году. То есть здесь можно сказать, что +250%. Некоторое вооружение, которое мы спрашивали – например, самолеты, то здесь сложно. Мы ищем варианты", — рассказал посол.

А вот с танками ситуация значительно улучшится. После визита Президента Владимира Зеленского оказалось, что их количество вырастет вдвое. Как известно, ранее Украина просила у Британии 14 танков Challenger 2.

Напомним, накануне Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 400 млн долларов. В него войдут высокоточные ракеты и дополнительные боеприпасы.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

11:02 Боксер Ломаченко попал в очередной скандал: обнялся с "другом Кадырова"

Новина з відео

10:52 В Польшу прибыло большое количество американской военной техники: обнародовано видео

10:36 В Иране массово отравляют девушек в школах, люди вышли на протесты

10:25 Угроза ракетных ударов: в Черном море 4 вражеских ракетоносителя

10:13 Идут на штурм с лопатами: британская разведка указала на проблемы с наступлением россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:59 Масштабные отключения света в Киевской области: что известно

09:49 Путинские пропагандисты заговорили о неминуемом поражении и советуют z-патриотам готовиться к суициду

09:25 На острове Пасхи обнаружили новую статую

Новина з відео

09:09 В Бангладеш произошел мощный взрыв на кислородном заводе: есть погибшие

09:04 Какое артериальное давление опасно и как правильно его мерить: ответ кардиолога

Новина з відео

10:52 В Польшу прибыло большое количество американской военной техники: обнародовано видео

Новина з відео

09:09 В Бангладеш произошел мощный взрыв на кислородном заводе: есть погибшие

Новина з відео

08:50 Удар по дому в Запорожье: количество жертв возросло до 13

Новина з відео

08:35 Тренер сборной Украины Руслан Ротань об Олимпийских играх-2024: "Будем стремиться к этому"

Новина з відео

07:06 Небольшой снег с дождем и порывы ветра: синоптики рассказали о погоде сегодня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

07:05 Торжество православия 2023: какие строгие запреты существуют в первое воскресенье Пасхального поста

Новина з відео

23:59 "Мы — нация людей": французская актриса Ева Грин призвала еще больше поддерживать Украину

Новина з відео

23:45 Безумный камбек "Арсенала" против "Борнмута": Зинченко среди лучших по оценке

Новина з відео

23:17 Жители столицы услышали взрывы: однако это просто изменение погоды

Новина з відео

23:00 Поражение "Динамо", потеря очков лидера "Днепр-1" и победа "Черноморца" на выезде

Эксклюзив

08:00Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины разведки

18:00Ретроградный Юпитер и гибридное затмение: какие испытания подготовили Украине звезды в этом году

Эксклюзив

12:00Бавовна, петушок и пес Патрон: ювелир из Гостомеля превращает любимые мемы украинцев в украшения

08:002023 год станет решающим в российско-украинской войне

Новина з фото

19:49Яма на паркете, Кошевой в "Квартале 95", а Дизель в "Форсаже": звезды, которые не стесняются своей лысины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:40Куда следует инвестировать украинцам во время войны

18:45Ответный полуфинал Кубка Испании: почему "Реал" обыграет "Барселону"

Эксклюзив

18:00Энергетическая система в Одесской области стабилизирована: но угроза блекаута остается — ДТЭК Одесские электросети

18:00"Пощечина россии": соловьев, захарова и скабеева не прекращают истерить из-за "украинской ДРГ" на Брянщине

Эксклюзив

17:00Под Бахмутом погиб украинский пилот: каким был защитник неба Виктор Волынец

Актуальное по теме

None 5 Март 11:01

Боксер Ломаченко попал в очередной скандал: обнялся с "другом Кадырова"

None 5 Март 10:52

В Польшу прибыло большое количество американской военной техники: обнародовано видео

None 5 Март 10:36

В Иране массово отравляют девушек в школах, люди вышли на протесты

None 5 Март 10:24

Угроза ракетных ударов: в Черном море 4 вражеских ракетоносителя

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB