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Вбивство Павла Шеремета: основні факти розслідування

20 липня 2023 23:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вбивство Павла Шеремета: основні факти розслідування
Журналіст Павло Шеремет. Фото: tkb.lv
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

20 липня 2016 року у центрі Києва було підірвано автомобіль журналіста Павла Шеремета, якого президент Білорусі Олександр Лукашенко розглядав як особистого ворога. Попри минулі роки, відповідальні за цю справу так і не були покарані, а питання про мотиви та особи зловмисників залишається відкритим.

Про це повідомляє Obozrevatel.

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Згодом стало відомо, що за нападом стояла добре організована група професіоналів. Ця команда мала чіткий поділ обов'язків — від спостереження за Шереметом до встановлення та вибуху вибухівки.

Лише за три роки поліція України представила свої підозри. У Києві було заарештовано музиканта та спеціаліста зі зв'язків з громадськістю збройних сил України Андрія Антоненка, педіатричного хірурга Юлію Кузьменка та військової медсестри Яна Дугар. Відповідальність Антоненка та Кузьменка, як передбачалося, полягала у встановленні вибухівки, тоді як Дугар спостерігала за журналістом заздалегідь. Поліція вважала Антоненка ініціатором цієї операції.

Однак, попри заяви керівництва поліції про "розкриття" злочину, докази, подані на суд, були непереконливими. Захисники підозрюваних вказували на відсутність переконливих доказів та можливе політичне втручання у справу.

Основний доказ, наданий слідством, був відеоаналізом, проведеним британським фахівцем. Однак його висновки ґрунтувалися лише на схожості ходи людей на різних відеозаписах.

Незабаром після початку війни РФ проти України справа Шеремета пішла на другий план, і суспільство втратило до нього інтерес.

Нагадаємо, що 5 липня у Києві пролунав вибух у приміщенні суду. Це сталося у Шевченківському районі столиці. На інцидент одразу відреагували міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та адміністрація столиці. Повідомлялося, що доставлений на судове засідання чоловік висадив у повітря невідомий пристрій. На місце події одразу приїхали усі необхідні рятувальні служби.

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