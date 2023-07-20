Убийство Павла Шеремета: основные факты расследования

Журналист Павел Шеремет. Фото: tkb.lv

20 июля 2016 года в центре Киева был подорван автомобиль журналиста Павла Шеремета, которого президент Беларуси Александр Лукашенко рассматривал как личного врага. Несмотря на прошедшие годы, ответственные за это дело так и не были наказаны, а вопрос о мотивах и личностях злоумышленников остается открытым.

Об этом сообщает Obozrevatel.

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По прошествии времени стало известно, что за нападением стояла хорошо организованная группа профессионалов. Эта команда имела четкое разделение обязанностей — от наблюдения за Шереметом до установки и взрыва взрывчатки.

Только спустя три года полиция Украины представила свои подозрения. В Киеве были арестованы музыкант и специалист по связям с общественностью вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, педиатрический хирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Ответственность Антоненко и Кузьменко, как предполагалось, заключалась в установке взрывчатки, в то время как Дугарь наблюдала за журналистом заранее. Полиция считала Антоненко инициатором этой операции.

Однако, несмотря на заявления руководства полиции о "раскрытии" преступления, доказательства, представленные на суд, были неубедительными. Защитники подозреваемых указывали на отсутствие убедительных доказательств и возможное политическое вмешательство в дело.

Основное доказательство, представленное следствием, было видеоанализом, проведенным британским специалистом. Однако его выводы основывались лишь на схожести походок людей на разных видеозаписях.

Вскоре после начала войны РФ против Украины, дело Шеремета ушло на второй план, и общество потеряло к нему интерес.

Напомним, что 5 июля в Киеве прогремел взрыв в помещении суда. Это произошло в Шевченковском районе столицы. На инцидент сразу отреагировали министр внутренних дел Игорь Клименко и администрация столицы. Сообщалось, что доставленный на судебное заседание мужчина взорвал неизвестное устройство. На место происшествия сразу приехали все необходимые спасательные службы.