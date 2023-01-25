Abrams для України: Зеленський відреагував на заяву Байдена

Зеленський відреагував на рішення США про надання танків Abrams

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку своєму американському колезі Джо Байдену за рішення надати Україні танки Abrams. Український лідер наголосив, що це рішення є "важливим кроком до перемоги над російським агресором".

Про це Володимир Зеленський написав у Twitter.

Подяка Байдену

"Дякую Джо Байдену за чергове сильне рішення — надати Україні танки Abrams. Вдячний народу США за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором", — написав український президент.

Зеленський додав, що зараз "вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети — звільнення України від загарбників".

"Рухаємося вперед!" — додав Зеленський.

Abrams для України

Сьогодні, 25 січня, з промовою у Білому домі виступив президент США Джо Байден. Він оголосив про надання Україні 31 танка Abrams.

За словами Джо Байдена, він ухвалив рішення про надання Україні танків після рекомендацій очільника Пентагону Ллойда Остіна.

"Сьогодні я оголошую, що США передадуть Україні 31 танк Abrams, що дорівнює одному українському батальйону", — сказав американський лідер.

Окрім того, разом із танками США якнайшвидше забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини.

Що відомо про танки Abrams

M1 Abrams — це основний бойовий американський танк, що серійно випускається з 1980 року. Цей вид бронетехніки стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США та інших країн, зокрема Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав.

Бойова маса Abrams понад 62 тонн. Калібр і марка гармати в танку 105-мм M68A3, а починаючи з M1A1 вже йде 120-мм М256. Тип гармати нарізний (в M1A1 — гладкоствольний). Екіпаж — 4 особи.

Фахівці зазначають, що рівень бронювання американської машини цілком можливо вважати кращим за Leopard 2A4.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.

Також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.

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