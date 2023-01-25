Abrams для Украины: Зеленский отреагировал на заявление Байдена

Зеленский отреагировал на решение США о предоставлении танков Abrams

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность своему американскому коллеге Джо Байдену за решение предоставить Украине танки Abrams. Украинский лидер подчеркнул, что это решение является "важным шагом к победе над российским агрессором".

Об этом Владимир Зеленский написал в Twitter.

Благодарность Байдену

"Благодарю Джо Байдена за очередное сильное решение — предоставить Украине танки Abrams. Благодарен народу США за мощную лидерскую поддержку! Это важный шаг к победе над российским агрессором", — написал украинский президент.

Зеленский добавил, что сейчас "свободный мир как никогда объединен ради общей цели — освобождения Украины от захватчиков".

"Двигаемся вперед!" — добавил Зеленский.

Abrams для Украины

Сегодня, 25 января, с речью в Белом доме выступил президент США Джо Байден. Он объявил о предоставлении Украине 31 танка Abrams.

По словам Джо Байдена, он принял решение о предоставлении Украине танков после рекомендаций главы Пентагона Ллойда Остина.

"Сегодня я объявляю, что США передадут Украине 31 танк Abrams, равный одному украинскому батальону", — сказал американский лидер.

Кроме того, вместе с танками США как можно быстрее обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

Что известно о танках Abrams

M1 Abrams — это основной боевой американский танк, серийно выпускаемый с 1980 года. Этот вид бронетехники стоит на вооружении армии и морской пехоты США и других стран, включая Египет, Австралию, Марокко и ряд ближневосточных государств.

Боевая масса Abrams более 62 тонн. Калибр и марка пушки в танке 105-мм M68A3, а начиная с M1A1 уже идет 120-мм М256. Тип пушки нарезной (у M1A1 — гладкоствольный). Экипаж — 4 человека.

Специалисты отмечают, что уровень бронирования американской машины вполне возможно считать лучше Leopard 2A4.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.

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