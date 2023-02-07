Назначение Василия Малюка главой СБУ: чиновник очертил первоочередные задачи

Верховная Рада поддержала назначение Василия Малюка главой СБУ

Верховная Рада приняла решение о назначении на должность главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Чиновник очертил приоритеты и первоочередные задачи своей работы в должности.

Об этом Василий Малюк сказал на сегодняшнем заседании парламента.

Главные задачи в работе

Малюк отметил, что осознает уровень угроз, которые возникли перед нашим государством во время полномасштабной войны, и собственную ответственность в должности руководителя спецслужбы.

"Первое и самое главное — выполняем поручения Президента и меняем подходы к работе. Не просто сдерживаем врага, а действуем на опережение. Строим новую и современную модель государственной безопасности — с учетом опыта войны", — подчеркнул Василий Малюк.

Среди первоочередных задач: очищение Службы, борьба с коллаборантами, приспешниками врага и предателями всех уровней. Это требует от спецслужбы комплексного подхода – когда каждое направление деятельности развивается одинаково качественно и равномерно.

Малюк рассказал, что уже сделано по этим направлениям за последние полгода. В частности, переформатирование контрразведки и военной контрразведки, сверхсложные задачи, выполняемые бойцами Центра спецопераций "А", результатами работы следователей и киберспециалистов.

"Не могу сегодня раскрыть детали всех серьезных спецопераций, где задействованы наши бойцы, но они присутствуют в самых горячих точках войны. За неполный год 6 из них награждены званием "Герой Украины". 4, к сожалению, посмертно... Есть более 500 государственных наград. Большинство из них — ордена "За мужество" и "Богдана Хмельницкого". Эти люди выполняют сверхсложные и сверхважные задачи", — подчеркнул глава СБУ.

Напомним, сегодня, 7 февраля, Верховная Рада назначила на должность главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. До этого он временно исполнял обязанности руководителя спецслужбы.

Следует отметить, что Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля 2022 отстранил от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. На следующий день глава государства возложил временное исполнение обязанностей руководителя СБУ на первого заместителя Василия Малюка. 19 июля Верховная Рада уволила Баканова.

Вчера, 6 февраля, Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Василия Малюка на должность главы Службы безопасности Украины. Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту поддержать такое назначение.

Также напомним, что сегодня парламент назначил Игоря Клименко главой Министерства внутренних дел.