ВАКС звільнив з-під варти Василя Лозінського, — ЗМІ

Екс-заступник міністра регіонального розвитку Василь Лозінський. Фото: google

Вищий антикорупційний суд звільнив ексзаступника міністра регіонального розвитку Василя Лозінського. Раніше його взяли під варту.

Про це повідомляють ЗМІ.

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У повідомленні йдеться, що суд змінив запобіжний захід на заставу в розмірі 2,5 млн гривень.

Варто уточнити, що Лозинського заарештували під час одержання хабаря у розмірі 400 тис. гривень. Ці гроші він отримав за сприяння укладання договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

Що відомо про Василя Лозінського

На початку листопада 2022 року Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозінського виконувачем обов'язків міністра після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова.

Пізніше Кабмін об'єднав міністерства інфраструктури та розвитку громад та територій. Об'єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Лозінського було призначено його заступником.

Нагадаємо, що Вищий апеляційний суд України задовольнив заяву народного депутата від групи "За майбутнє" Ірини Констанкевич та скасував вирок. Раніше суд визнав Констанкевич винною у поданні недостовірної декларації.