ВАКС освободил из-под стражи Василия Лозинского, — СМИ

Экс-заместитель министра регионального развития Василий Лозинский. Фото: google

Высший антикоррупционный суд освободил экс-заместителя министра регионального развития Василия Лозинского. Ранее его взяли под стражу.

Об этом сообщают СМИ.

Читайте также:

Лозинского освободили

В сообщении говорится, что суд изменил меру пресечения на залог в размере 2,5 млн гривен.

Стоит уточнить, что Лозинского арестовали во время получения взятки в размере 400 тыс. гривен. Эти деньги он получил при содействии заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

Что известно про Василия Лозинского

В начале ноября 2022 года Кабинет министров назначил первого заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после освобождения от этой должности Алексея Чернышева.

Позже Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Объединенное министерство возглавил Александр Кубраков, а Лозинский был назначен его заместителем.

Напомним, что Высший апелляционный суд Украины удовлетворил заявление народного депутата от группы "За будущее" Ирины Констанкевич и отменил приговор. Ранее суд признал Констанкевич виновной в представлении недостоверной декларации.