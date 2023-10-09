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ВАКС закрив справу "Роттердам+"

9 жовтня 2023 10:55
оновлено: 11:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ВАКС закрив справу "Роттердам+"
Вугілля у вантажних вагонах. Фото: tvpworld.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 9 жовтня, суддівська колегія ВАКС ухвалила рішення про припинення розслідування справи "Роттердам+" . Таке рішення було ухвалено у зв'язку із закінченням встановленого законом терміну попереднього розслідування.

Про це повідомляє САП.

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Повідомляється, що це рішення було ухвалено з особливою думкою одного з членів суддівської колегії. Втім, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури висловлює незгоду з винесеним рішенням суду та планує оскаржити його до апеляційної інстанції.

Справа "Роттердам+"

Ще 14 березня 2023 року прокурори САП, ґрунтуючись на даних розслідування Національного антикорупційного бюро, направили до суду обвинувальні матеріали проти шести осіб, які брали участь у реалізації так званої "формули Роттердам+".

За оцінками слідства, застосування цієї формули у 2016-2017 роках спричинило збитки для споживачів електроенергії у розмірі 19,357 мільярда гривень. Прокурор також подав цивільний позов, вимагаючи компенсації збитків, спричинених кримінальним порушенням, від держави на ту саму суму 19,357 мільярда гривень.

Нагадаємо, що судді ВАКС затвердили договір, укладений між прокурором САП та податковим інспектором Миколою Ілляшенком у рамках справи про спробу хабара у розмірі 6 млн доларів від керівників антикорупційних органів. Ілляшенко визнав себе винним у шахрайстві та сприянні у наданні хабаря.

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