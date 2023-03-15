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НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела о "Роттердам+"

15 марта 2023 17:53
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В суд направлен первый эпизод дела "Роттердам+"
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек. Их обвиняют в нанесении потребителям электроэнергии убытков более чем на 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

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Против кого обвинение

Действия всех обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление служебным положением"). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" назвала имена обвиняемых.

  • экс-председатель Нацкомиссии в сфере энергетики Дмитрий Вовк;
  • экс-директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов;
  • экс-начальник управления энергорынка Нацкомиссии Тарас Ревенко;
  • экс-начальник отдела Нацкомиссии Владимир Бутовский;
  • двое топ-менеджеров ДТЭК Борис Лисовой и Иван Гелюх.

Детали дела

По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам+", утвержденную в 2016 году НКРЭКУ для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно — на транспортировку угля в Украину из порта в Роттердаме.

"В результате использования такой методики вычисления в течение 2016-2017 гг. конечные потребители переплатили более 19 млрд грн, что подтверждается выводами экспертиз. Ущерб, нанесенный из-за применения формулы в 2018-2019 гг., расследован в отдельном производстве, материалы в котором открыты стороне защиты для ознакомления", — рассказали в НАБУ.

Дело Роттердам +

Ведомство также напоминает, что принять такую формулу расчета стоимости электроэнергии НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в итоге и получили сверхприбыли.

"Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 года на указанное предложение пристав. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг для конечного потребителя, в том числе первой необходимости", — говорится в сообщении.

Как известно, прокуроры САП пытались неоднократно закрыть производство по "Роттердам+". В сентябре 2022 года руководитель САП Александр Клименко отменил постановление о закрытии этого дела как незаконное и необоснованное и заменил прокуроров, которые занимались этим делом.

Напомним, 16 января этого года НАБУ совместно с САП завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к введению и действию так называемой формулы "Роттердам+". Из-за нее потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 годов.

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