НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела о "Роттердам+"

В суд направлен первый эпизод дела "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек. Их обвиняют в нанесении потребителям электроэнергии убытков более чем на 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Против кого обвинение

Действия всех обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление служебным положением"). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" назвала имена обвиняемых.

экс-председатель Нацкомиссии в сфере энергетики Дмитрий Вовк;

экс-директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов;

экс-начальник управления энергорынка Нацкомиссии Тарас Ревенко;

экс-начальник отдела Нацкомиссии Владимир Бутовский;

двое топ-менеджеров ДТЭК Борис Лисовой и Иван Гелюх.

Детали дела

По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам+", утвержденную в 2016 году НКРЭКУ для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно — на транспортировку угля в Украину из порта в Роттердаме.

"В результате использования такой методики вычисления в течение 2016-2017 гг. конечные потребители переплатили более 19 млрд грн, что подтверждается выводами экспертиз. Ущерб, нанесенный из-за применения формулы в 2018-2019 гг., расследован в отдельном производстве, материалы в котором открыты стороне защиты для ознакомления", — рассказали в НАБУ.

Ведомство также напоминает, что принять такую формулу расчета стоимости электроэнергии НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в итоге и получили сверхприбыли.

"Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 года на указанное предложение пристав. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг для конечного потребителя, в том числе первой необходимости", — говорится в сообщении.

Как известно, прокуроры САП пытались неоднократно закрыть производство по "Роттердам+". В сентябре 2022 года руководитель САП Александр Клименко отменил постановление о закрытии этого дела как незаконное и необоснованное и заменил прокуроров, которые занимались этим делом.

Напомним, 16 января этого года НАБУ совместно с САП завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к введению и действию так называемой формулы "Роттердам+". Из-за нее потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 годов.