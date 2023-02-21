ВАКС вимагає примусового приводу нардепа до суду

Нардепи

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) вирішила провести примусовий привід народного депутата на судове засідання через його відсутність на попередніх. Депутат підозрюється у тому, що він дав неправдиву інформацію у своїй декларації на суму майже 88 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

ВАКС вимагає приводу нардепа до суду

Згідно з наданими даними, нардеп уже отримував штрафи за неявку на суди та не виконання законних вимог суду. Суд призначив наступне засідання на 1 березня.

Так, 22 листопада 2022 р. ВАКС зобов'язував нардепа сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку на судове засідання та невиконання обов'язку підкоритися законним вимогам суду. 17 січня 2023 року суд прийняв аналогічне рішення про накладення на депутата двох максимально можливих грошових стягнень у розмірі понад 10,7 тис. грн.

Нагадаємо, що у січні Державне бюро розслідувань у Дніпропетровській області блокувало велику схему розкрадання харчових продуктів для військових. У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а у військові частини надсилали інші обсяги.