ВАКС требует принудительного привода нардепа в суд

Нардепы

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) решила провести принудительный привод на народного депутата на судебное заседание из-за его отсутствия на предыдущих. Депутат подозревается в том, что он дал ложную информацию в своей декларации на сумму почти 88 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

ВАКС требует привода нардепа в суд

Согласно предоставленным данным, нардеп уже получал штрафы за неявку на суды и не исполнение законных требований суда. Суд назначил следующее заседание на 1 марта.

Так, 22 ноября 2022 г. ВАКС обязывал нардепа уплатить более 5 тыс. грн штрафа за неявку на судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда. 17 января 2023 суд принял аналогичное решение о наложении на депутата двух максимально возможных денежных взысканий в размере более 10,7 тыс. грн.

Напомним, что в январе Государственное бюро расследований в Днепропетровской области блокировало обширную схему хищения пищевых продуктов для военных. В документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части посылали другие объемы.