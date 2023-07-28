В Україну прибув прем'єр-міністр Катару
У п'ятницю, 28 липня, в Україну прибув прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані. Тут він планує провести низку зустрічей.
Про це пише The Guardian.
Візит прем'єр-міністра Катару
У повідомленні наголошується, що прем'єр-міністр Катару, який також виконує обов'язки міністра закордонних справ, приїхав до України.
За повідомленнями ЗМІ, він планує провести переговори з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та головою МЗС України Дмитром Кулебою.
Представник зовнішньополітичного департаменту Катару Маджид бен Мухаммед аль-Ансарі наголосив, що ключовим завданням візиту є мінімізація гуманітарного впливу російсько-українського конфлікту. Це включає розгляд можливості експорту харчових продуктів з України після того, як Росія відмовилася від угоди щодо зерна.
Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив в останній момент скасувати свою поїздку до Іраку. Сталося це через ризики безпеки у зв'язку з заворушеннями в державі, які сталися внаслідок антимусульманських демонстрацій у Швеції.