Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані. Фото: росЗМІ

У п'ятницю, 28 липня, в Україну прибув прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані. Тут він планує провести низку зустрічей.

Про це пише The Guardian.

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У повідомленні наголошується, що прем'єр-міністр Катару, який також виконує обов'язки міністра закордонних справ, приїхав до України.

За повідомленнями ЗМІ, він планує провести переговори з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Представник зовнішньополітичного департаменту Катару Маджид бен Мухаммед аль-Ансарі наголосив, що ключовим завданням візиту є мінімізація гуманітарного впливу російсько-українського конфлікту. Це включає розгляд можливості експорту харчових продуктів з України після того, як Росія відмовилася від угоди щодо зерна.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив в останній момент скасувати свою поїздку до Іраку. Сталося це через ризики безпеки у зв'язку з заворушеннями в державі, які сталися внаслідок антимусульманських демонстрацій у Швеції.