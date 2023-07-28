Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани. Фото: росСМИ

В пятницу, 28 июля в Украину прибыл премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани. Здесь он планирует провести ряд встреч.

Об этом пишет The Guardian.

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В сообщении указывается, что премьер-министр Катара, который также исполняет обязанности министра иностранных дел, приехал в Украину.

Согласно сообщениям СМИ, он планирует провести переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Представитель внешнеполитического департамента КатараМаджид бен Мухаммед аль-Ансари подчеркнул, что ключевой задачей визита является минимизация гуманитарного воздействия российско-украинского конфликта. Это включает в себя рассмотрение возможности экспорта продуктов питания из Украины после того, как Россия отказалась от соглашения по зерну

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус решил в последний момент отменить свою поездку в Ирак. Произошло это из-за рисков безопасности в связи с беспорядками в государстве, которые произошли в результате антимусульманских демонстраций в Швеции.