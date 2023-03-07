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В Украину прибудет генсек ООН: детали визита

7 марта 2023 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Антониу Гутерриш
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Завтра, 8 марта, в Украину прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он встретится с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить зерновое соглашение.

Об этом сообщает Reuters.

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Спикер ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш уже прибыл в Польшу на пути в Украину. По его словам, генсек ООН обсудит продление зернового соглашения "во всех его аспектах и другие соответствующие вопросы".

"120-дневное соглашение, первоначально заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле и продлено в ноябре, будет продлено 18 марта, если ни одна из сторон не выскажет возражений. Россия дала понять, что необходимо устранить препятствия для экспорта ее собственной сельскохозяйственной продукции, прежде чем она позволит Украине продлить черноморское зерновое соглашение", — говорится в сообщении.

В июле 2022 года было заключено трехлетнее соглашение, в котором ООН согласилась способствовать экспорту российского продовольствия и удобрений.

Дюжаррик сообщил, что Гутерриш должен вернуться в Нью-Йорк в четверг.

Это будет уже третий визит генсека ООН в Украину с начала полномасштабного вторжения россии.

Согласно данным ООН, Украина экспортировала более 23 миллионов тонн преимущественно кукурузы и пшеницы. Основными пунктами назначения были Китай, Испания, Турция, Италия и Нидерланды.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на ежегодной сессии Совета ООН по правам человека и заявил о тревожном звонке в унижении прав человека во всем мире. Он отметил, что российское вторжение в Украину стало самым массовым нарушением прав человека, которое наблюдается в мире.

Также мы писали, что Антониу Гутерриш готов выступать посредником в российско-украинской войне. Впрочем, только при условии, что об этом попросят обе стороны.

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