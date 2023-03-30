В Україні заочно судитимуть одіозну адвокатку Монтян: у чому її звинувачують

Адвокатка і проросійська діячка Тетяна Монтян

Генпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо проросійської адвокатки Тетяни Монтян. Її звинувачують у закликах до повалення конституційного ладу, колабораційній діяльності та запереченні агресії рф проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Суд над Монтян

Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора переданий до суду обвинувальний акт щодо відомої своїми проросійськими поглядами адвокатки Тетяни Монтян.

Оскільки Монтян ще до початку повномасштабного вторгнення втекла з України, суд над нею відбуватиметься заочно.

У чому звинувачують адвокатку

Тетяну Монтян звинувачують у:

публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади;

посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

колабораційній діяльності;

виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників.

Дії підозрюваної кваліфіковані за ч. 3 ст.109, ч.ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, що підозру Монтян Служба безпеки України оголосила ще у лютому поточного року.

Фото з відкритих джерел