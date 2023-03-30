В Україні заочно судитимуть одіозну адвокатку Монтян: у чому її звинувачують
Генпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо проросійської адвокатки Тетяни Монтян. Її звинувачують у закликах до повалення конституційного ладу, колабораційній діяльності та запереченні агресії рф проти України.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Суд над Монтян
Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора переданий до суду обвинувальний акт щодо відомої своїми проросійськими поглядами адвокатки Тетяни Монтян.
Оскільки Монтян ще до початку повномасштабного вторгнення втекла з України, суд над нею відбуватиметься заочно.
У чому звинувачують адвокатку
Тетяну Монтян звинувачують у:
- публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади;
- посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;
- колабораційній діяльності;
- виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників.
Дії підозрюваної кваліфіковані за ч. 3 ст.109, ч.ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).
Нагадаємо, що підозру Монтян Служба безпеки України оголосила ще у лютому поточного року.
Фото з відкритих джерел