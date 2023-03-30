В Украине заочно будут судить одиозную адвокатку Монтян: в чем ее обвиняют

Адвокат и пророссийский деятель Татьяна Монтян

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пророссийской адвоката Татьяны Монтян. Ее обвиняют в призывах к свержению конституционного строя, коллаборационной деятельности и отрицанию агрессии россии против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Суд над Монтян

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора передан в суд обвинительный акт относительно известной своими пророссийскими взглядами адвоката Татьяны Монтян.

Поскольку Монтян еще до начала полномасштабного вторжения сбежал из Украины, суд над ней будет проходить заочно.

В чем обвиняют адвоката

Татьяну Монтян обвиняют в:

публичным призывам к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти;

посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

коллаборационной деятельности;

оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 3 ст.109, ч.ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, что подозрение Монтян Служба безопасности Украины объявила еще в феврале текущего года.

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