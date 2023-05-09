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В Україні судитимуть 59 депутатів Держдуми РФ

9 травня 2023 14:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Україні судитимуть 59 депутатів Держдуми РФ
Засідання Державної думи Російської Федерації. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Слідчі СБУ зібрали докази антиукраїнської діяльності низки депутатів Держдуми Росії, які сприяли російські агресії проти України. Їх можуть посадити на 15 років чи довічно.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Російські депутати, які сприяли війні

В Україні будуть судити 59 депутатів Державної думи Росії, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни.

Ці депутати 15 лютого 2022 року підтримали постанову-звернення до президента Володимира Путіна щодо визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".

Після підписання Путіним указу про визнання цих псевдореспублік депутати ратифікували відповідні "договори".

Тим самим, наголошує СБУ, ці депутати взяли участь у кремлівському антиукраїнському плані.

Підозра і судова перспектива

Слідчі Служби безпеки зібрали докази злочинної діяльності депутатів Держдуми і оголосили їм підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Згідно із Кримінальним кодексом України, вони можуть отримати покарання у вигляді 15 років позбавлення волі чи довічного ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у грудні в Україні до 15 років тюрми засудили депутата Держдуми РФ, який голосував за визнання "Л/ДНР". Служба безпеки зібрала неспростовні докази вини депутата нижньої палати Федеральних зборів Росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини східних регіонів України.

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