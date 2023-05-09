В Украине будут судить 59 депутатов Госдумы РФ

Заседание Государственной думы Российской Федерации. Фото: росСМИ

Следователи СБУ собрали доказательства антиукраинской деятельности ряда депутатов Госдумы России, способствовавших российской агрессии против Украины. Их могут посадить на 15 лет или пожизненно.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Читайте также:

Российские депутаты, способствовавшие войне

В Украине будут судить 59 депутатов Государственной думы России, способствовавших началу полномасштабной войны.

Эти депутаты 15 февраля 2022 поддержали постановление-обращение к президенту Владимиру Путину о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".

После подписания Путиным указа о признании этих псевдореспублик депутаты ратифицировали соответствующие "договоры".

Тем самым, отмечает СБУ, эти депутаты приняли участие в кремлевском антиукраинском плане.

Подозрение и судебная перспектива

Следователи Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности депутатов Госдумы и объявили им подозрение по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Согласно Уголовному кодексу Украины, они могут получить наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в декабре в Украине к 15 годам тюрьмы приговорили депутата Госдумы РФ, голосовавшего за признание "Л/ДНР". Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины депутата нижней палаты Федерального собрания России Дениса Майданова, способствовавшего захвату части восточных регионов Украины.