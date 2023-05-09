В Украине будут судить 59 депутатов Госдумы РФ
Следователи СБУ собрали доказательства антиукраинской деятельности ряда депутатов Госдумы России, способствовавших российской агрессии против Украины. Их могут посадить на 15 лет или пожизненно.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Российские депутаты, способствовавшие войне
В Украине будут судить 59 депутатов Государственной думы России, способствовавших началу полномасштабной войны.
Эти депутаты 15 февраля 2022 поддержали постановление-обращение к президенту Владимиру Путину о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".
После подписания Путиным указа о признании этих псевдореспублик депутаты ратифицировали соответствующие "договоры".
Тем самым, отмечает СБУ, эти депутаты приняли участие в кремлевском антиукраинском плане.
Подозрение и судебная перспектива
Следователи Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности депутатов Госдумы и объявили им подозрение по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Согласно Уголовному кодексу Украины, они могут получить наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что в декабре в Украине к 15 годам тюрьмы приговорили депутата Госдумы РФ, голосовавшего за признание "Л/ДНР". Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины депутата нижней палаты Федерального собрания России Дениса Майданова, способствовавшего захвату части восточных регионов Украины.