В Украине продолжили мобилизацию и военное положение
В Украине продлили срок мобилизации и военное положение. Сегодня, 2 мая, за это проголосовало большинство депутатов Верховной рады.
Об этом информирует народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Продолжение мобилизации в Украине
Сегодня, 2 мая, народные депутаты Украины проголосовали за продление срока мобилизации.
Отмечается, что 333 народных депутата проголосовали — "за", один — воздержался и 31 — не голосовали.
В прошлый раз мобилизационный срок продлили с 19 февраля 2023 года. Проведение общей мобилизации происходит в течение 90 дней. Настоящий Указ вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона Украины "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации".
Напомним, что в законопроект об утверждении указов о продлении срока действия военного положения добавлены новые детали. Таким образом, продолжат также и мобилизацию.