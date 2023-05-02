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В Украине продолжили мобилизацию и военное положение

2 мая 2023 16:29
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Украине продолжили мобилизацию и военное положение
Украинские военные на построении. Фото: President Of Ukraine/Flickr
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Украине продлили срок мобилизации и военное положение. Сегодня, 2 мая, за это проголосовало большинство депутатов Верховной рады.

Об этом информирует народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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Сегодня, 2 мая, народные депутаты Украины проголосовали за продление срока мобилизации.

Отмечается, что 333 народных депутата проголосовали — "за", один — воздержался и 31 — не голосовали.

голосование
Итоги голосования народными депутатами Украины. Фото: Алексей Гончаренко

В прошлый раз мобилизационный срок продлили с 19 февраля 2023 года. Проведение общей мобилизации происходит в течение 90 дней. Настоящий Указ вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона Украины "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации".

Напомним, что в законопроект об утверждении указов о продлении срока действия военного положения добавлены новые детали. Таким образом, продолжат также и мобилизацию.

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