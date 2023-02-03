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В Україні оголосили підозру власнику ПВК "Вагнера" Пригожину

3 лютого 2023 11:42
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Євгену Пригожину оголошено про підозру в Україні: що відомо
Євген Пригожин особисто вербував ув'язнених до ПВК "Вагнера"
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру власнику російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" та соратнику президента рф Євгену Пригожину. Триває досудове розслідування.

Про це генеральний прокурор Андрій Костін повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Подробиці

Костін наголосив, що "час припиняти криваві гастролі росіян, які прикриваються іменем відомого композитора". 

"Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч ув’язнених. Раніше засуджений за розбій, сьогодні він — герой росії. Злочинна "еліта" терористичного режиму", — написав генпрокурор.

За його словами, прокурори вже провели допит двох бойовиків ПВК "Вагнер", які наразі перебувають на території Європейського Союзу.

Також, за словами Костіна, співробітники Офісу генпрокурора перевіряють причетність ще одного члена ПВК до воєнних злочинів проти України. Йдеться про "вагнерівця", який напередодні втік до Норвегії.

"Переконаний, разом із міжнародними партнерами ми забезпечимо всеосяжну відповідальність як для кожного злочинця, хто зі зброєю в руках прийшов на нашу землю, так і для їхніх покровителів, які роблять бізнес на крові. Молот правосуддя завжди сильніший за "кувалду анархії", — написав генпрокурор.

Які статті інкримінують Пригожину

Як зазначається у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, керівнику ПВК "Вагнер" інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України). 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється Національною поліцією України.

Нагадаємо, раніше у Офісі генпрокурора заявили, що наразі українські правоохоронці розслідують низку кримінальних проваджень щодо приватних військових компаній, які беруть учать у збройному конфлікті на боці російських угруповань або координуються вищим військовим керівництвом рф. Зокрема, триває розслідування щодо приватної військової компанії  "Вагнера"

Також відомо, що раніше Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США в четвер оголосило приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. У зв'язку з цим США наклали санкції проти пов’язаних із нею фізичних та юридичних осіб.

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