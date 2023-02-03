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В Украине объявили подозрение владельцу ЧВК "Вагнера" Пригожину

3 февраля 2023 11:42
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Евгению Пригожину объявлено о подозрении в Украине: что известно
Евгений Пригожин лично вербовал заключенных в ЧВК "Вагнер"
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении владельцу российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и соратнику президента рф Евгению Пригожину. Продолжается досудебное расследование.

Об этом генеральный прокурор Андрей Костин сообщил на своей странице в Facebook.

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Подробности

Костин подчеркнул, что "пора прекращать кровавые гастроли россиян, которые прикрываются именем известного композитора".

"Руководитель этого ЧВК непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений. Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных. Ранее осужден за разбой, сегодня он — герой росии. Преступная "элита" "террористического режима", написал генпрокурор.

По его словам, прокуроры уже провели допрос двух боевиков ЧВК "Вагнер", которые находятся на территории Европейского Союза.

Также, по словам Костина, сотрудники Офиса генпрокурора проверяют причастность еще одного члена ЧВК к военным преступлениям против Украины. Речь идет о "вагнеровце", который накануне сбежал в Норвегию.

"Убежден, вместе с международными партнерами мы обеспечим всеобъемлющую ответственность как для каждого преступника, кто с оружием в руках пришел на нашу землю, так и для их покровителей, делающих бизнес на крови. Молот правосудия всегда сильнее "кувалды анархии", — написал генпрокурор.

Какие статьи инкриминируют Пригожину

Как отмечается в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, руководителю ЧВК "Вагнер" инкриминированы посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется Национальной полицией Украины.

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора заявили, что в настоящее время украинские правоохранители расследуют ряд уголовных производств в отношении частных военных компаний, которые принимают участие в вооруженном конфликте на стороне российских группировок или координируются высшим военным руководством россии. В частности, продолжается расследование по частной военной компании "Вагнера".

Также известно, что ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило частную военную компанию "Вагнера" транснациональной преступной организацией. В связи с этим США наложили санкции против связанных с ней физических и юридических лиц.

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