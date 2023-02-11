Голові слідчого комітету рф Олександру Бастрикіну в Україні оголосили підозру

В Україні оголосили підозру голові слідчого комітету рф
За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру голові слідчого комітету рф Олександру Бастрикіну. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування збройної агресії рф проти України.
Про це повідомляють Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.
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Подробиці слідства
За даними слідства, з 2014 року по теперішній час підозрюваний як представник влади держави-агресора створював на окупованих територіях України — АР Крим, м. Севастополь, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях органи кримінального судочинства — так звані регіональні підрозділи слідчого комітету рф.
Як наголошують у прокуратурі, результатом роботи цих окупаційних каральних органів стало порушення більш ніж 2 тис. кримінальних справ стосовно громадян України.
"В поле зору ворога в перше чергу потрапляли представники військового та політичного керівництва України, силових структур, військовослужбовці взяті в полон, а також громадяни України, які заперечували входження окупованих території в склад рф", — зазначається у повідомленні.
Також зазначається, що підозрюваний, повністю підтримуючи мету вищого воєнно-політичного керівництва рф, публічно виправдовує збройну агресію рф та захоплення частини східних та південних областей України. Про що неодноразово заявляв під час виступів на російському телебаченні.
Російському високопосадовцю інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 КК України).
Нагадаємо, раніше генеральному директору російської авіакомпанії в Україні було повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України до окупованого півострова Крим (ч. 3 ст. 332 КК України). Під керівництвом підозрюваного авіакомпанія здійснила щонайменше 1226 рейсів до Криму.
Також Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику російської залізниці Олегу Бєлозьорову. Він організував перекидання загарбників та бронетехніки до держкордону нашої держави.