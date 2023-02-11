Председателю следственного комитета россии Александру Бастрыкину в Украине объявили подозрение

В Украине объявили подозрение главе следственного комитета рф
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора доложено о подозрении главе следственного комитета России Александру Бастрыкину. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдывание вооруженной агрессии россии против Украины.
Об этом сообщают Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины.
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Подробности следствия
По данным следствия, с 2014 года по настоящее время подозреваемый как представитель власти государства-агрессора создавал на оккупированных территориях Украины — АР Крым, г. Севастополь, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях органы уголовного судопроизводства — так называемые региональные подразделения следственного комитета рф.
Как отмечают в прокуратуре, результатом работы этих оккупационных карательных органов стало возбуждение более 2 тыс. уголовных дел в отношении граждан Украины.
"В поле зрения врага в первую очередь попадали представители военного и политического руководства Украины, силовых структур, военнослужащие взяты в плен, а также граждане Украины, отрицавшие вхождение оккупированных территорий в состав россии", — отмечается в сообщении.
Также отмечается, что подозреваемый, полностью поддерживая цель высшего военно-политического руководства россии, публично оправдывает вооруженную агрессию рф и захват части восточных и южных областей Украины. О чем он неоднократно заявлял во время выступлений на российском телевидении.
Российскому чиновнику инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников (ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 УК).
Напомним, ранее генеральному директору российской авиакомпании в Украине было сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в оккупированный полуостров Крым (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Под руководством подозреваемого авиакомпания совершила не менее 1226 рейсов в Крым.
Также Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю российской железной дороги Олегу Белозерову. Он организовал перекидывание захватчиков и бронетехники к госгранице нашего государства.