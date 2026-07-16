В Україні новий прем’єр-міністр: що відомо про Сергія Корецького

Прем’єр-міністр Сергій Корецький. Фото: Forbes Ukraine

Іванна Чайка редактор політичних новин

У четвер, 16 липня, Верховна Рада обрала нового прем’єр-міністра. Ним став Сергій Корецький. До цього він займав посаду очільника правління "Нафтогазу".

Новини.LIVE розповідають, що відомо про нового очільника українського уряду.

Кар’єра та освіта Корецького

Сергій Корецький — український менеджер, який понад 25 років працює в паливно-енергетичній сфері. До приходу в державний сектор він керував однією з найбільших мереж автозаправних комплексів країни, а згодом очолив "Укрнафту", "Укртатнафту" та НАК "Нафтогаз України".

Народився 14 березня 1978 року в Луцьку. Вищу освіту здобував у кілька етапів. Спочатку закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство", пізніше отримав диплом економіста за спеціальністю "Економіка підприємства".

Згодом також навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, де опанував спеціальність "Видобування нафти і газу". У 2019 році завершив програму Executive MBA Києво-Могилянської бізнес-школи. Працювати Корецький почав ще наприкінці 1990-х років у луцькій групі компаній "Континіум".

За два десятиліття він пройшов шлях від працівника аналітичного відділу до керівника бізнесу.

Робота в WOG

Одним із ключових етапів кар'єри Корецького стала робота в паливній компанії WOG. Він керував мережею АЗС у період її активного розвитку, відповідаючи за стратегію, фінанси, переговори з інвесторами та масштабування бізнесу.

За його керівництва компанія почала активно розвивати напрям непаливного сервісу. Крім традиційної торгівлі пальним, WOG розширила мережу кав'ярень і зробила ставку на розвиток супутніх послуг, що згодом стало одним із трендів українського паливного ринку.

Власний бізнес

У 2018 році Корецький залишив WOG і зайнявся підприємництвом. Він заснував компанію IDEALIST Coffee Co., яка спеціалізувалася на обсмажуванні кави та розвитку власної мережі кав'ярень.

Одночасно працював у міжнародному енергетичному бізнесі, ставши співзасновником і головою правління швейцарської компанії Centurion Group SA, яка займалася трейдингом енергоресурсів.

Перехід до державного сектору

У листопаді 2022 року, після передачі державі стратегічних нафтових активів, Корецького призначили директором "Укрнафти" та "Укртатнафти".

Сергій Корецький. Фото: Forbes Ukraine

На той момент компанії потребували масштабного перезавантаження. Нове керівництво зосередилося на відновленні фінансової дисципліни, модернізації виробництва та нарощуванні видобутку.

За наступні два роки "Укрнафта" суттєво покращила фінансові показники. Компанія збільшила видобуток нафти й природного газу, повністю погасила багаторічний податковий борг, почала буріння нових свердловин та вперше за тривалий час розпочала масштабні геологічні дослідження.

Паралельно підприємство оновлювало технічне обладнання, впроваджувало міжнародні стандарти корпоративного управління та розширювало співпрацю з іноземними партнерами.

Робота в "Нафтогазі"

Навесні 2025 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" обрала Сергія Корецького головою правління компанії. Він очолив "Нафтогаз" у період, коли Росія значно посилила атаки на газову інфраструктуру України. Через пошкодження об'єктів видобутку країна втратила істотну частину власного виробництва газу, а одним із головних викликів стала підготовка до нового опалювального сезону.

Під керівництвом Корецького компанія активізувала співпрацю з міжнародними банками та партнерами для залучення фінансування на закупівлю імпортного газу, ремонт пошкодженої інфраструктури та формування необхідних запасів у підземних сховищах.

Водночас він став одним із публічних представників української енергетики на міжнародному рівні. У коментарях провідним світовим медіа Корецький розповідав про наслідки російських атак, потреби України в енергоресурсах та необхідність подальшої підтримки з боку партнерів.

Нагадаємо, попередній уряд Верховна Рада звільнила 14 липня. Очільницею Кабмін була Юлія Свириденко. Частина міністрів буде переобрана.