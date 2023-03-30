В Україні може з'явитися відкритий реєстр ухилянтів

Федір Веніславський

Представник президента у парламенті, нардеп Федір Веніславський працює над законопроєктом про публічний реєстр ухилянтів. В разі ухвалення законопроєкту, до реєстру ухилянтів вноситимуть людей, які проігнорували повістки.

Про це нардеп сказав у коментарі "Фокусу".

Що відомо про законопроєкт

Відповідно до законопроєкту, якщо військовозобов'язаний був належним чином поінформований про необхідність з'явитися в територіальний центр комплектування, але не прийшов, наприклад, двічі поспіль, то терцентр матиме право оприлюднити його особисті дані — ім'я, прізвище, інші ідентифікаційні ознаки. Після того як громадянин все ж таки виконає своє зобов'язання, інформацію з реєстру буде вилучено.

"Якщо людина була належним чином, можливо через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до територіального центру, але не з'явилася, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обов'язок захищати Батьківщину", – сказав Веніславський.

За його словами, оприлюднення особистих даних, серед іншого, може виконувати функцію певного громадського тиску на ухилення від прибуття до ТЦК.

Депутат каже, що законопроєкт буде готовий за 1-2 місяці.

Як відомо, в Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої до лав ЗСУ можуть бути призвані чоловіки віком від 18 до 60 років. Певні категорії військовозобов’язаних мають право на відстрочку від мобілізації, зокрема представники влади, які посідають ключові посади.

Проте українці виступили з петицією, в якій пропонують скасувати відстрочку від призову можновладцям. Відповідний документ з'явився на сайті президента України.

Також раніше повідомлялося, у якому регіоні Україна зафіксовано найбільше випадків ухиляння від мобілізації.