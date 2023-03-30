В Украине может появиться открытый реестр уклонистов
Представитель президента в парламенте, нардеп Федор Вениславский работает над законопроектом о публичном реестре уклонистов. В случае принятия законопроекта в реестр уклонистов будут вносить людей, которые проигнорировали повестки.
Об этом нардеп сказал в комментарии "Фокусу".
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Что известно о законопроекте
Согласно законопроекту, если военнообязанный был должным образом информирован о необходимости явиться в территориальный центр комплектования, но не пришел, например, дважды подряд, то терцентр будет иметь право обнародовать его личные данные — имя, фамилию, другие идентификационные признаки. После того как гражданин все же выполнит свое обязательство, информация из реестра будет изъята.
"Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", — сказал Вениславский.
По его словам, обнародование личных данных, среди прочего, может выполнять функцию определенного общественного давления на уклонение от прибытия в ТЦК.
Депутат говорит, что законопроект будет готов через 1-2 месяца.
Как известно, в Украине продолжается общая мобилизация, во время которой в ряды ВСУ могут быть призваны мужчины от 18 до 60 лет. Определенные категории военнообязанных имеют право на отсрочку от мобилизации, в том числе представители властей, занимающих ключевые должности.
Однако украинцы выступили с петицией, в которой предлагают отменить отсрочку от призыва чиновникам. Соответствующий документ появился на сайте президента Украины.
Также ранее сообщалось, в каком регионе Украина зафиксировано больше всего случаев уклонения от мобилизации.