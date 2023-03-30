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В Украине может появиться открытый реестр уклонистов

30 марта 2023 15:32
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Федор Вениславский
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Представитель президента в парламенте, нардеп Федор Вениславский работает над законопроектом о публичном реестре уклонистов. В случае принятия законопроекта в реестр уклонистов будут вносить людей, которые проигнорировали повестки.

Об этом нардеп сказал в комментарии "Фокусу".

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Что известно о законопроекте

Согласно законопроекту, если военнообязанный был должным образом информирован о необходимости явиться в территориальный центр комплектования, но не пришел, например, дважды подряд, то терцентр будет иметь право обнародовать его личные данные — имя, фамилию, другие идентификационные признаки. После того как гражданин все же выполнит свое обязательство, информация из реестра будет изъята.

"Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", сказал Вениславский.

По его словам, обнародование личных данных, среди прочего, может выполнять функцию определенного общественного давления на уклонение от прибытия в ТЦК.

Депутат говорит, что законопроект будет готов через 1-2 месяца.

Как известно, в Украине продолжается общая мобилизация, во время которой в ряды ВСУ могут быть призваны мужчины от 18 до 60 лет. Определенные категории военнообязанных имеют право на отсрочку от мобилизации, в том числе представители властей, занимающих ключевые должности.

Однако украинцы выступили с петицией, в которой предлагают отменить отсрочку от призыва чиновникам. Соответствующий документ появился на сайте президента Украины.

Также ранее сообщалось, в каком регионе Украина зафиксировано больше всего случаев уклонения от мобилизации.

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