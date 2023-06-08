В Угорщині скликали Раду оборони через складну ситуацію в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus/File Photo

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан скликав Раду оборони. Це сталося через "загострення бойових дій" в Україні.

Про це повідомляє Magyar Nemzet.

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Засідання Ради оборони Угорщини

На засіданні були присутні:

міністр оборони Криштоф Салай-Бобровніцкі;

начальник Генштабу Габор Бьоренді;

міністр внутрішніх справ Шандор Пінтер;

керівник відомства прем'єр-міністра Антал Роган;

інші представники державних відомств.

Орбан наголосив, що важливо встановити мир та припинити вогонь між РФ та Україною. На засідання прем'єр наголосив, що найголовнішою для нього залишається безпека Угорщини.

Нагадаємо, 23 травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про неможливість України перемогти Росію. Він вважає, що завершити конфлікт можливо лише через переговори між Росією та США та чекає на повернення Трампа як президента США.

Також ми писали, що через скандальні заяви Орбана проти України обвалився курс угорського форинта. Угорський форинт втратив 0,9% вартості та опустився до 377,2 форинта за євро, що стало найбільшим за сьогодні падінням серед валют країн, що розвиваються.

Додамо, Віктор Орбан знову розкритикував Європейський Союз. Він поставив під сумнів необхідність його існування.