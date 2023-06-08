В Венгрии созвали Совет обороны из-за сложной ситуации в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus/File Photo

Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал Совет обороны. Это произошло из-за "обострения боевых действий" в Украине.

Об этом сообщает Magyar Nemzet.

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Заседание Совета обороны Венгрии

На заседании присутствовали:

министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки;

начальник Генштаба Габор Бьоренди;

министр внутренних дел Шандор Пинтер;

руководитель ведомства премьер-министра Антал Роган;

другие представители государственных ведомств.

Орбан подчеркнул, что важно установить мир и прекратить огонь между РФ и Украиной. На заседании премьер подчеркнул, что самой главной для него остается безопасность Венгрии.

Напомним, 23 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о невозможности Украины победить Россию. Он считает, что завершить конфликт можно только из-за переговоров между Россией и США и ожидает возвращения Трампа как президента США.

Также мы писали, что из-за скандальных заявлений Орбана против Украины обрушился курс венгерского форинта. Венгерский форинт потерял 0,9% стоимости и опустился до 377,2 форинта за евро, что стало самым большим за сегодня падением среди валют развивающихся стран.

Добавим, Виктор Орбан снова раскритиковал Европейский Союз. Он подверг сомнению необходимость его существования.