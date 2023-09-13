В Венгрии рассказали, будут ли экстрадировать украинских уклонистов

Премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен. Фото: Wikimedia

В Венгрии отказалась экстрадировать украинских мужчин, пригодных к военной службе. Там также заявили, что не проверяют каждого украинца.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен в комментарии ATV.

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Шемьен заявил, что Венгрия не проверяет ни у одного украинского беженца, подлежит ли он военной службе или нет, а также не будет экстрадировать их в Украину.

Он также заверил, что данные таких мужчин не будут передаваться украинской стороне.

"Каждый беженец из Украины — свободный человек в Венгрии, который может свободно решать, оставаться ли здесь, продолжать путь на Запад или — если он этого пожелает — вернуться назад", — подчеркнул венгерский вице-премьер.

Напомним, что Польша уже начала экстрадицию украинцев, помогавших уклонистам покинуть страну после начала полномасштабного вторжения. Однако, для того чтобы их вернуть, Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них.

Перед этим глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что военнообязанных граждан, выехавших за границу с помощью "купленных" выводов ВЛК, будут экстрадировать. Однако пока неизвестно, каким образом этот механизм будут воплощаться в жизнь.