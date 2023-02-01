Обыски у Коломойского: СБУ сообщила подробности

СБУ провела обыски и Игоря Коломойского

Служба безопасности Украины подтвердила проведение обысков у бизнесмена Игоря Коломойского. В ведомстве заявили о разоблачении масштабной схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По какому уголовному делу обыски

"Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем", — отметили в СБУ.

В ведомстве напомнили, что ОАО "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины, а ОАО "Укртатнафта" — нефтеперерабатывающей.

"В настоящее время в рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение ими от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов", — отмечается в сообщении спецслужбы.

По данным следствия, подобная преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.

Результаты обысков

Как отмечается в сообщении, в рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.

"По результатам следственных действий топменеджмента ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений", — рассказали в СБУ.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыски в доме олигарха Игоря Коломойского. Следственные действия происходят из-за махинации вокруг "Укртатнафты" и "Укрнафты".

Как известно, акции компании "Укрнафта" осенью прошлого года передали в собственность государства из-за угрозы национальной безопасности. В Офисе президента заявили, что такое решение было принято в связи с отказом предприятия поставлять нефтепродукты для нужд украинской армии.