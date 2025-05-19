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В Румунії тепер новий президент Дан — як він ставиться до України

19 травня 2025 02:09
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На президентських виборах у Румунії переміг проукраїнський та проєвропейський кандидат Нікушор Дан
Новообраний президент Румунії Нікушор Дан. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В Румунії завершився другий тур президентських виборів, на яких переміг Нікушор Дан. Цей кандидат набрав 54,32%, тоді як Джордж Сіміон отримав 45,68% голосів. Президент України вже привітав переможця.

Про це повідомляють SkyNews, а привітання опубліковані в офіційному акаунті в соцмережі X

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Як ставиться Нікушор Дан до України

Мер Будапешта вважається проукраїнським та проєвропейським політиком. У своїх інтерв'ю він заявляв, що Росія є найбільшою загрозою для його країни, і що він хоче, щоб до Румунії ставилися в Брюсселі як до "рівноправних партнерів".

Як проходили вибори у Румунії

Речник Міністерства закордонних справ Румунії Андрій Тарня заявив, що вибори все ще перебувають під впливом "вірусної кампанії фейкових новин" у месенджері Telegram та інших платформах соціальних мереж, які намагалися вплинути на виборчий процес і мали "ознаки втручання Росії".

Мережі скоординованої дезінформації стали всепроникною силою протягом усього виборчого циклу Румунії. 

Як Зеленський привітав Дана

В Румунії тепер новий президент Дан — як він ставиться до України - фото 1
Привітання Зеленського новообраному президентові Румунії. Фото: Скриншот

Український лідер окрім привітання зазначив, що Україна завжди буде мати велику повагу до Румунії та її народу, особливо враховуючи підтримку, яку ми отримали у найважчий період історії.

Зеленський наголосив, що румуни завжди можуть розраховувати на Україну як на доброго сусіда та партнера.

Нагадаємо, напередодні у Португалії розпочалися треті за три роки парламентські вибори.

А у Польщі оприлюднили дані екзитполів президентських виборів. Стало відомо, хто вийшов у другий тур.

Володимир Зеленський Європейський союз вибори Румунія президент
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