На президентських виборах у Румунії переміг проукраїнський та проєвропейський кандидат Нікушор Дан

В Румунії тепер новий президент Дан — як він ставиться до України
В Румунії завершився другий тур президентських виборів, на яких переміг Нікушор Дан. Цей кандидат набрав 54,32%, тоді як Джордж Сіміон отримав 45,68% голосів. Президент України вже привітав переможця.
Про це повідомляють SkyNews, а привітання опубліковані в офіційному акаунті в соцмережі X.
Як ставиться Нікушор Дан до України
Мер Будапешта вважається проукраїнським та проєвропейським політиком. У своїх інтерв'ю він заявляв, що Росія є найбільшою загрозою для його країни, і що він хоче, щоб до Румунії ставилися в Брюсселі як до "рівноправних партнерів".
Як проходили вибори у Румунії
Речник Міністерства закордонних справ Румунії Андрій Тарня заявив, що вибори все ще перебувають під впливом "вірусної кампанії фейкових новин" у месенджері Telegram та інших платформах соціальних мереж, які намагалися вплинути на виборчий процес і мали "ознаки втручання Росії".
Мережі скоординованої дезінформації стали всепроникною силою протягом усього виборчого циклу Румунії.
Як Зеленський привітав Дана
Український лідер окрім привітання зазначив, що Україна завжди буде мати велику повагу до Румунії та її народу, особливо враховуючи підтримку, яку ми отримали у найважчий період історії.
Зеленський наголосив, що румуни завжди можуть розраховувати на Україну як на доброго сусіда та партнера.
Нагадаємо, напередодні у Португалії розпочалися треті за три роки парламентські вибори.
А у Польщі оприлюднили дані екзитполів президентських виборів. Стало відомо, хто вийшов у другий тур.
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