На президентских выборах в Румынии победил проукраинский и проевропейский кандидат Никузор Дан

Новоизбранный президент Румынии Никузор Дан. Фото: Reuters

В Румынии завершился второй тур президентских выборов, на которых победил Никузор Дан. Этот кандидат набрал 54,32%, тогда как Джордж Симион получил 45,68% голосов. Президент Украины уже поздравил победителя.

Об этом сообщают SkyNews, а поздравления опубликованы в официальном аккаунте в соцсети X.

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Как относится Никузор Дан к Украине

Мэр Будапешта считается проукраинским и проевропейским политиком. В своих интервью он заявлял, что Россия является самой большой угрозой для его страны, и что он хочет, чтобы к Румынии относились в Брюсселе как к "равноправным партнерам".

Как проходили выборы в Румынии

Представитель Министерства иностранных дел Румынии Андрей Тарня заявил, что выборы все еще находятся под влиянием "вирусной кампании фейковых новостей" в мессенджере Telegram и других платформах социальных сетей, которые пытались повлиять на избирательный процесс и имели "признаки вмешательства России".

Сети скоординированной дезинформации стали всепроникающей силой в течение всего избирательного цикла Румынии.

Как Зеленский поздравил Дана

Поздравление Зеленского новоизбранному президенту Румынии, фото: Скриншот

Украинский лидер кроме поздравления отметил, что Украина всегда будет иметь большое уважение к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый тяжелый период истории.

Зеленский отметил, что румыны всегда могут рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера.

Напомним, накануне в Португалии начались третьи за три года парламентские выборы.

А в Польше обнародовали данные экзитполов президентских выборов. Стало известно, кто вышел во второй тур.