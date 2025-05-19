Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В Румынии теперь новый президент Дан — как он относится к Украине arrow

В Румынии теперь новый президент Дан — как он относится к Украине

19 мая 2025 02:09
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
На президентских выборах в Румынии победил проукраинский и проевропейский кандидат Никузор Дан
Новоизбранный президент Румынии Никузор Дан. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Румынии завершился второй тур президентских выборов, на которых победил Никузор Дан. Этот кандидат набрал 54,32%, тогда как Джордж Симион получил 45,68% голосов. Президент Украины уже поздравил победителя.

Об этом сообщают SkyNews, а поздравления опубликованы в официальном аккаунте в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Как относится Никузор Дан к Украине

Мэр Будапешта считается проукраинским и проевропейским политиком. В своих интервью он заявлял, что Россия является самой большой угрозой для его страны, и что он хочет, чтобы к Румынии относились в Брюсселе как к "равноправным партнерам".

Как проходили выборы в Румынии

Представитель Министерства иностранных дел Румынии Андрей Тарня заявил, что выборы все еще находятся под влиянием "вирусной кампании фейковых новостей" в мессенджере Telegram и других платформах социальных сетей, которые пытались повлиять на избирательный процесс и имели "признаки вмешательства России".

Сети скоординированной дезинформации стали всепроникающей силой в течение всего избирательного цикла Румынии.

Как Зеленский поздравил Дана

В Румунії тепер новий президент Дан — як він ставиться до України - фото 1
Поздравление Зеленского новоизбранному президенту Румынии, фото: Скриншот

Украинский лидер кроме поздравления отметил, что Украина всегда будет иметь большое уважение к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый тяжелый период истории.

Зеленский отметил, что румыны всегда могут рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера.

Напомним, накануне в Португалии начались третьи за три года парламентские выборы.

А в Польше обнародовали данные экзитполов президентских выборов. Стало известно, кто вышел во второй тур.

Владимир Зеленский Европейский союз выборы Румыния президент
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:09 В Румынии теперь новый президент Дан — как он относится к Украине

01:30 С этими болезнями костей и суставов не берут в ВСУ — перечень

01:03 Суд заочно судил коллаборантку — стала директором школы на ВОТ

00:55 Полесье собирается возглавить опытный украинский тренер

00:33 ТЦК мобилизовал мужчину, ухаживающего за матерью — решение суда

РФ планирует новое наступление летом — Зеленский прокомментировал - 80x80

РФ планирует новое наступление летом — Зеленский прокомментировал

00:05 Зеленский написал особое письмо Трампу — что в нем

00:00 Реал с Луниным и 39-м голом Мбаппе победил Севилью

18 мая

23:52 Фон дер Ляйен анонсирует решающую неделю для Украины

23:32 В Польше обнародовали данные экзитполов — кто вышел во второй тур

23:18 Крапивцов трижды пропустил в дебюте за Жирону — оценки украинцев

02:09 В Румынии теперь новый президент Дан — как он относится к Украине

01:30 С этими болезнями костей и суставов не берут в ВСУ — перечень

01:03 Суд заочно судил коллаборантку — стала директором школы на ВОТ

00:55 Полесье собирается возглавить опытный украинский тренер

00:33 ТЦК мобилизовал мужчину, ухаживающего за матерью — решение суда

РФ планирует новое наступление летом — Зеленский прокомментировал - 80x80

РФ планирует новое наступление летом — Зеленский прокомментировал

00:05 Зеленский написал особое письмо Трампу — что в нем

00:00 Реал с Луниным и 39-м голом Мбаппе победил Севилью

18 мая

23:52 Фон дер Ляйен анонсирует решающую неделю для Украины

23:32 В Польше обнародовали данные экзитполов — кто вышел во второй тур

23:18 Крапивцов трижды пропустил в дебюте за Жирону — оценки украинцев

06:33 ВЛК без ТЦК — что нужно знать и как действовать

16 мая

19:46 Дадут ли переговоры с РФ шанс на мир — мнения одесситов

06:11 Абрикосы, черешня, мед — как морозы повлияли на урожай

15 мая

20:16 Украинская клубника, перец, кабачки — цены одесского Привоза

05:21 Современные вышиванки, какие они — что выбирают одесситы

14 мая

22:33 Россия понимает только силу — новая роль Украины в мире

19:44 Задержание на блокпосте и сопровождение в ТЦК — что нужно знать

05:21 Знаменитые херсонские арбузы — будут ли они доступны в этом году

00:37 Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

13 мая

19:44 Получил штраф от ТЦК — что стоит знать перед оплатой

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:19 В Москве во время парада на Красной площади упал Кремль — видео

6 мая 2025

09:15 Что означает странный красный плюс на светофоре

13 мая 2025

20:00 Отсрочка для ухода — влияет ли пенсионный возраст родителей

14 мая 2025

13:12 Цены, которых никто не ожидал — что отдают в АТБ на 50% дешевле

15 мая 2025

18:15 Ветки соседа лезут через забор — можно ли самостоятельно обрезать

9 мая 2025

08:40 Модная специя, что омолаживает — натуральная замена инъекциям

14:30 Уровень "минималки" в Украине — что хотят изменить с 1 июля

10 мая 2025

19:53 Лучшие мамы по дате рождения — у кого золотое сердце

9 мая 2025

18:01 УБД могут лишить статуса и льгот — есть три основания

15 мая 2025

07:25 Механик назвал самое надежное б/у авто с дизельным двигателем